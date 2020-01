Putin hökumətin istefası ilə bağlı fərman imzalayıb

Rusiya Federasiyasının Prezidenti Vladimir Putin hökumətin istefası haqqında fərman imzalayıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə “RİA Novosti” məlumat yayıb. Prezidentin Fərmanında deyilir:

“Rusiya Federasiyasının Konstitusiyasının 83-cü maddəsinin “v” bəndinə və 117-ci maddənin ikinci hissəsinə uyğun olaraq qərar verirəm: Rusiya Federasiyası Hökumətinin istefası elan edilsin”.

Sənəd imzalandığı gündən - 15 yanvar 2020-ci il tarixindən qüvvəyə minir.

Müvəqqəti olaraq Baş Nazir vəzifəsinin icrası Dmitri Medvedevə tapşırılıb.

