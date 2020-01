Müğənni Manaf Ağayevin oğlu Müşfiq ilə fotosunu yayılıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, ifaçı fotonu "İnstaqram" səhifəsində paylaşıb. O, "Allah bütün balaları saxlasın", - deyə paylaşımını şərh edib.

Sözügedən fotonu təqdim edirik:

