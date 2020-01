Türkiyədə təlim-məşq toplanışında olan “Keşlə” bu gün ilk yoxlama oyununa çıxıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, Tərlan Əhmədovun komandası Almaniyanın 3-cü Bundesliqa təmsilçisi “Çikau” klubu ilə qarşılaşıb və 1:4 hesabı ilə uduzub. "Keşlə"nin yeganə qolunu 31-ci dəqiqədə Lorenzo Frutos vurub.



Qeyd edək ki, "Keşlə" yanvarın 22-də Rusiyanın “Arsenal”, 24-də isə Slovakiyanın “Zemplin” klubları ilə üz-üzə gələcək.

17 yanvar

Yoxlama matçı

17:00. "Keşlə" - “Çikau” (Almaniya) - 1:4

