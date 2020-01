Sənan Kərimov "Youtube"də maraqlı videoları ilə diqqət çəkən azərbaycanlı vloggerlərdən biridir.

Metbuat.az xəbər verir ki, dünyanın 35 ölkəsində və 72 şəhərində olan Sənan Kərimov "Youtube" kanalında son olaraq İtaliyanın Florensiya şəhərinə səyahətini paylaşıb.

Orta əsrlərin mədəniyyət paytaxtı sayılan Florensiya şəhəri ilə bağlı maraqlı məlumatlar və görüntülər üçün vloggerin son videosunu izləyə bilərsiniz.

Həmin videonu təqdim edirik:

