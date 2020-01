Putin Lavrov və Şoyqunu niyə vəzifədə saxladı?

Rusiya Xarici İşlər naziri Sergey Lavrov və Müdafiə naziri Sergey Şoyqunun yeni hökumətin tərkibində yenidən yer alması Rusiyanın xarici siyasətinin qətiyyətliliyini və davamlılığını göstərir.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu sözləri Rusiya Beynəlxalq Münasibətlər Şurasının (RİAC) baş direktoru Andrey Kortunov bildirib.

Kortunov qeyd edib ki, Rusiya Prezidenti Vladimir Putin, ümumiyyətlə, Rusiyanın xarici siyasəti və müdafiə siyasətindən məmnundur və bu məsələlərdə dəyişiklik etməyi lazım görməyib:

"Putin həm də başa düşür ki, bu mərhələdə bu nazirlərin əvəzlənməsi Rusiyanın xarici siyasətdəki təşəbbüslərini sürətləndirmək əvəzinə yeni problemlər yaradacaq". / Axar

