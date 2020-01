Türkiyə prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan ABŞ-ın məşhur idmançısı keçmiş basketbolçu Kobi Brayantın ölümü ilə bağlı başsağlığı mesajı yayımlayıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, o sosial media hesabı vasitəsiylə paylaşdığı mesajında idmançının ölümündən dərin üzüntü keçirdiyini qeyd edib.

Xatırladaq ki, Kobi Brayant Kaliforniyada baş verən helikopter qəzası nəticəsində həyatını itirib.

Anar / Metbuat.az

