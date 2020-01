"Sabah" heyətini yeni futbolçuyla gücləndirib.

Milli.Az xəbər verir ki, paytaxt təmsilçisi Moldova millisinin yarımmüdafiəçisi Yevgeni Koçukla 1,5 illik müqavilə imzalayıb.

26 yaşlı futbolçu karyerası ərzində "Daçia" (Moldova) və "Jilina" (Slovakiya) klublarının uğurları üçün çalışıb. Onun son komandası "Səbail" olub.

Koçuk 2015-ci ildən şərəfini qoruduğu Moldova millisində 19 oyun keçirib.

Milli.Az

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.