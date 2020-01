Elektrik mühərrikli avtomobil bazarına növbəti rəqib gəlir - FOTO

İtalyan avtomobil istehsalçısı “Ferrari”nin yeni elektrik mühərrikli avtomobil üzərində işlədiyi məlum olub.



Publika.az xəbər verir ki, şirkətin patent müraciətindən sonra iddianın gerçək olduğu bilinib.







Patent üçün müraciət edilən şəkilə nəzər yetirdikdə, şirkətin iki oturacaqlı elektrik mühərrikli idman avtomobili üzərində işlədiyini demək mümkündür. Avtomobil 4 mühərrikə sahib olacaq. Onların hər biri ayrılıqda bir şinə bağlı olacaq.

Qeyd edək ki, “Ferrari”nin bu modellə İlon Maskın “Tesla Roadster” elektrik mühərrikli avtomobilinə ən böyük rəqib olacağı qeyd olunub.

