Parisdə pensiya islahatlarına qarşı növbəti etiraz aksiyası başlayıb.

Publika.az xəbər verir ki, aksiyanı CGT, FSU, FO, "Solidaires" kimi həmkarlar ittifaqları təşkil edib.

Etirazlar İtaliya meydanından başlayıb və ənənəvi şüarlarla müşayiət olunur.

Hüquq-mühafizə qüvvələri ərazidədir.

Qeyd edək ki, dünən Parisdə yanğınsöndürənlərin aksiyası baş tutmuş və polislə qarşıdurma yaşanmışdı.

