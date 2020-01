Son günlər libasları ilə müzakirə yaradan türkiyəli müğənni Hadisə daha bir iddialı addım atıb.

Milli.Az axşam.az-a istinadən xəbər verir ki, o, dünyaca məşhur "Versace" brendinə sifariş verərək özəl geyim tikdirir.

"Posta" qəzeti yazır ki, sənətçi bir eçə gün sonra bundan ötrü İtaliyanın Milan şəhərinə gedəcək. Hadisənin libası, aksessuar və ayaqqabı ilə birlikdə 100 min lirə (28 min 530 manat - red) dəyərində olacaq.

Milli.Az

