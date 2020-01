Dünya Səhiyyə təşkilatı koronavirusla bağlı təcili toplantı keçirib.

Metbuat.az xəbər verir ki, təşkilatın nümayəndələri bildirib ki, hazırda 15 ölkədə virusa yoluxma halı qeydə alınıb. Həkimlərin sözlərinə görə, bütün dünya ölkələri virusla bağlı həyəcan elan etməli və qabaqlayıcı tədbirlər görməlidir.

Qeyd edək ki, koronavirusla bağlı Çində 100-dən çox insan həyatını itirib. 5 mindən çox insan virusa yoluxub.

Anar / Metbuat.az

