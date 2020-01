Stokholmda qalereyadan Dalinin heykəlləri oğurlanıb

İsveçin paytaxtı Stokholm şəhərinin mərkəzindəki Estermalm bölgəsindəki “Couleur” qalereyasından Salvador Dalinin əl işləri olan ondan çox heykəl oğurlanıb.

“Report” TASS-a istinadən xəbər verir ki, oğurlanan heykəllərin dəyəri milyonlarla kron (yüzminlərlə dollar) dəyərində qiymətləndirilir.

Polis artıq istintaqa başlayıb. İlkin ehtimala görə, qalereyada azı iki oğru olub və onlar cinayət yerindən avtomobillə qaçıblar. İstintaq aparıldığından hadisənin digər detalları və oğurlanan əl işləri barədə ətraflı bilgi verilməyib.



You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.