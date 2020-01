"Monaco"da 3 yeni transfer

Liqa 1-də ikinci dövrəyə yaxşı başlayan "Monaco" heyətini yeni oyunçularla gücləndirib.

Milli.Az goal.az-a istinadən xəbər verir ki, "knyazlıq klubu" 3 futbolçunun keçidini eyni gündə rəsmiləşdirib.

Yeni baş məşqçi Roberto Morenonun komandası Strasbourg-dan Yussuf Fofana, "Bordeaux"dan Orelyen Çuame və "Legia"dan Radoslav Mayeçkini heyətinə qatıb. Bu barədə klubun rəsmi saytı məlumat yayıb. Hər üç futbolçu ilə müddəti 2024-cü ilin yayına qədər müqavilə bağlanıb.

Amma qapıçı Mayeçki Polşa klubunda mövsümün sonuna qədər icarə əsasında çıxış edəcək.

Milli.Az

