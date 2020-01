Çinin Hubey əyalətində koronavirusdan ölənlərin sayı artıb.

"Report" xəbər verir ki, bu barədə "Global Times" qəzeti məlumat yayıb.

Məlumata görə, ölkədə 204 nəfər yeni virusun qurbanı olub.

Qeyd edilir ki, ölkə ərazisində yeni pnevmaniyaya yoluxanların sayı 9390 nəfərə çatıb.



