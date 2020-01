“Həyəcanlı və sevincliyik! İtalyanın məşhur“Vogue” jurnalı bu iki fotonu təsdiqlədi. Yaxın zamanlarda yayımlanacaq fotolar "Harper's Bazaar", "Edith"və "Evon" maqazin saytlarının da diqqətindədir”.

Publika.az xəbər evrir ki, bu sözləri müğənni Dilarə Kazımova instaqramda yazıb. O, bildirib ki, 2020-ci ilin ilk ayı onun üçün çox düşərli olub:

“2020-nin ilk ayı mənə “Vogue” jurnalına düşən ilk azərbaycanlı müğənni adını qazandırdı. İli uğurla başa vurmaq üçün maraqlı layihələr hələ qarşımızdadır!”

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.