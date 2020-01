“Bakı Metropoliteni” QSC-nin stansiyalarında təmizlik işlərinin görülməsi ilə bağlı elan edilmiş açıq tenderin nəticəsi məlum olub.

“Report” xəbər verir ki, tenderin qalibi “TAİS İKF” MMC-dir.

Qalib şirkətə 1 999 994 manat ödəniləcək.



