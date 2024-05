Müğənni Talıb Tale evlənməyə hazırlaşır.

Metbuat.az-ın Olay.az-a istinadən məlumata görə, ifaçı Bahar adlı xanımla ailə həyatı qurur. Onların toyu 25 may tarixində şəhər restoranlarının birində baş tutacaq.

Qeyd edək ki, 43 yaşlı müğənni bir müddət öncə evlənəcəyi qadının özündən 15 yaş kiçik olduğunu söyləmişdi.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.