Müğənni Çinarə Məlikzadə türkiyəli futbolçu sevgilisindən ayrıldığını açıqlayıb.

Metbuat.az Sportinfo.az-a istinadən xəbər verir ki, bu haqda sənətçi "Balkanla gecə turu" verilişinə müsahibəsində deyib. Sənətçi qısa olaraq bu ayrılığını belə şərh edib: "Mənim münasibətim türkiyəli futbolçu ilə bitdi. Karyeramı şəxsi həyatımdan daha üstün tutdum".

Bundan əvvəl Çinarə Məlikzadənin "Qalatasaray"ın futbolçusu ilə nişanlanması barədə xəbər yayılmışdı. Lakin həmin futbolçunun adı açıqlanmamışdı.

