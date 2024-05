Aktyor Nicat Rəhimov "Bozbas pictures"dən danışıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, "Söhbət var" proqramında qonaq olan sənətçi bunla bağlı sualı cavablandırıb. Nicat Əməkdar artist Dilarə Əliyevanın "Bozbash pictures" bir də bir araya gələ bilər" sualına belə reaksiya verib:

"Gələ bilər... Deyə bilmərəm hamı indiki işini atıb, yenidən "Bozbash pictures"i görəcək. Amma bir film ola bilər. Bu da maddiyata gəlib çıxır. Biz 6 aktyor idik. Maddi tərəfi ayrı ayrılıqda daha yaxşıdır".

