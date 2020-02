Gövdəsi parçalanan təyyarənin yeni testləri keçirildi

"Boeing" şirkəti "777X" adlı təyyarəsinin sınağlarını davam etdirir.

Milli.Az xəbər verir ki, ABŞ-da baş tutan sınaq zamanı layner 4 saatlıq uçuş həyata keçirib. Məlumata görə, bu dəfə sınaqlar uğurlu alınıb. Qeyd edək ki, "777X" təyyarəsi dünyanın ən böyük iki mühərrikli təyyarəsidir. Ötən ilin sentyabr ayında keçirilən testlər zamanı laynerin gövdə hissəsi parçalanmışdı.

Əlavə edək ki, "737 Max" təyyarələrinin ardıcıl qəzaya uğramasından sonra "Boeing" şirkətinin imcinə ciddə zərbə dəyib. (publika.az)

Milli.Az

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.