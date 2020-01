ŞOK: Trampın iqamətgahına hücum edildi - Silah səsləri eşidilir

ABŞ-da naməlum şəxslər dövlət başçısı Donald Trampın iqamətgahına soxulmağa çalışıblar.

“Report” xəbər verir ki, bu barədə CNN məlumat yayıb.

Məlumata görə, hadisə Floridada baş verib. İki şübhəli xəbərdarlıqlara baxmayaraq, avtomobillə təhlükəsizlik-yoxlama məntəqələrini keçərək, iqamətgahın qapısına yaxınlaşıb. Nəticədə təhlükəsizlik əməkdaşları onların qarşısını almaq üçün atəş açıb. Şübhəlilər aradan çıxmağa müvəffəq olsa da, xüsusi təyinatlıların təqibi nəticəsində onlar saxlanılıb. Şübhəlilərin kimliyi açıqlanmır.

Anar / Metbuat.az

