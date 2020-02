Çinin Uhan şəhərində koronavirus səbəbiylə 10 gün ərzində inşa edilən xəstəxana istifadəyə verilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, xəstəxana 1000 yerlikdir. 50 min kvadrat metr ərazidə inşa edilən 2 mərtəbəli binada, 30 təcili yardım şöbəsi var. Xəstəxanın tikintisində 7 min nəfər iştirak edib. Yerli mənbələrin məlumatına görə, xəstəxana lazımi ləvazimatlarla təmin edilib. 1400 həkim cəlb edilib. Virus təhlükəsi aradan qalxandan sonra bina yerlə bir ediləcək.

Anar / Metbuat.az

