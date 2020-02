"Barselona" onu satır - Qiymətini aşağı saldı

"Barselona" futbolçusu Filipp Koutinyonu yay transfer pəncərəsində satmağa qərar verib.

Metbuat.az "El Mundo Deportivo"ya istinadən xəbər verir ki, Kataloniya klubu 27 yaşlı yarımmüdafiəçiyə 80 milyon avro qiymət qoyub.

Xəbərdə bildirilib ki, hazırda "Bavariya"da icarədə olan Koutinyonu Münhen təmsilçisi bu mövsümün sonu almağı düşünmür. "Barselona" buna görə braziliyalı oyunçunun qiymətini 120 milyon avrodan 80 milyon avroya salıb.

Qeyd edək ki, Koutinyo bu mövsüm Bundesliqada 18 oyunda 6 qol vurub.

