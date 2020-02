Liftdə edilən biabırçı hərəkət kameraya düşüb.

Metbuat.az xəbər verir ki, kuryer xidmətində çalışan gənc oğlan müştərinin evinə su gətirərkən liftdə həmin qabın içərisinə təbii ehtiyacını ödəyib.

Türkiyədə baş vermiş hadisənin vidoesu kameraya düşüb. Qeyd olunan görüntü ciddi tənqid olunub./Oxu24

