Xəzərdə dalğanın hündürlüyü 6,5 metrə çatdı

Azərbaycanda müşahidə olunan faktiki hava durumu açıqlanıb.

Metbuat.az xəbər verir ki,Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin Milli Hidrometeorologiya Departamentindən bildirilib ki, fevralın 9-u saat 19:00-a olan məlumatına əsasən, ölkə ərazisində qarlı, güclü küləkli hava şəraiti davam edir.

Zabrat, Maştağa, Binədə az qar yağır.

Qar örtüyünün hündürlüyü Aran rayonlarında 2-17 sm, dağətəyi rayonlarda 5-29 sm, dağlıq ərazilərdə 15-43 sm olub.

Şimal-qərb küləyi arabir Maştağada 38 m/s, Pirallahıda 35 m/s, Sumqayıtda 34 m/s, Bakıda 31 m/s, Qum adasında 30 m/s, Ələtdə 28 m/s, Çilov adasında 27 m/s, Binədə 22 m/s, Zabratda 21 m/s-dək güclənib, Neft Daşları stansiyasının məlumatına əsasən dənizdə küləyin sürəti 28 m/s, dalğanın hündürlüyü isə 6,5 metrə çatıb.

Neftçala, Naftalanda 34 m/s, Tərtər, Daşkəsəndə 26 m/s, Bərdədə 25 m/s, Gəncədə 24 m/s, Salyan, Ceyrançöldə 23 m/s, Tovuzda 22 m/s, Ağstafa, Şahdağ, Mingəçevir, Nabranda 20 m/s, Şəmkir, Astarada 19 m/s, Qrız, Xaçmaz, Culfada 18 m/s, Yardımlı, Ağdam, Qazıməmməd, Şabranda 16 m/s, Yevlax, Şəkidə 15 m/s olub.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.