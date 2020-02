Koronavirusdan ölənlərin sayı 1113-ə çatıb yoluxanların sayı isə 44,6 mini ötüb

Yeni virusdan ölənlərin sayı 1113 nəfərə çatıb.

Metbuat.az məlumat verir ki,Çinin Dövlət Gigiyena və Səhiyyə Komitəsinin məlumatına görə, yoluxanlardan 4740 nəfər sağalaraq xəstəxanadan evə buraxılıb.

Ölkədə koronavirusdan rəsmi ölüm nisbəti 2,49% təşkil edir.

Pekində COVID-19-a 342 nəfər yoluxub. Onlardan 48-i sağalsa da, 3 nəfəri dünyasını dəyişib.

Rusiya ilə həmsərhəd olan Heilonjianq əyalətində ağır vəziyyət müşahidə olunur. Bu bölgədə virusdan ölənlərin sayı artıq səkkiz nəfərdir, yoluxanların sayı isə 378-ə çatıb. Onlardan 28-i sağalaraq sərbəst buraxılıb.

Rəsmi məlumatlara görə, yoluxmuş insanlarla yaxın təmasda olan 185 mindən çox sakin ölkədə həkimlərin nəzarəti altındadır. Çində, həmçinin karantində olan 16 mindən çox şübhəli insanın olduğu bildirilir. (apa)

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.