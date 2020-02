Manaf Ağayev: "Bir kəlməyə görə qadının başını kəsərəm" - VİDEO

"ATV" kanalında yayımlanan "Ən Yaxşısı" verilişində maraqlı anlar yaşanıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, verilişdə qonaq olan müğənni Manaf Ağayev iddialı sözləri ilə diqqət çəkib.

Aparıcı Mətanət Əliverdiyevanın "Qadın səni hansı həddə çatdırmalıdır ki, Manaf qadına əl qaldırsın?" sualına müğənni belə cavab verib:

"O vəziyyətə dözən deyiləm. Bir kəlməyə görə qadının başını kəsərəm. Xanımıma bir dəfə əl qaldırmışam. Təzə evlənəndə olub.

Bu əməlimə görə də üzr istəmədim. Üzr istəmək mənlik deyil".

