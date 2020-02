Fevral ayının 29 da ABŞ və Taliban terror qruplaşması arasında atəşkəs sazişi imzalanacaq.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə ABŞ-ın Dövlət katibi Mayk Pompeo açıqlama verib. Onun sözlərinə görə imzalanma mərasimi Qətərin paytaxtı Dohada baş tutacaq.Taliban ABŞ-la saziş imzalayandan sonra Əfqanıstan hökuməti ilə danışıqlara başlayacaq.

Qeyd edək ki, 18 ildir ABŞ və Taliban arasında gərginlik hökm sürür.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.