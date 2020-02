Bakı beynəlxalq tədbirə ev sahibliyi edəcək

2021-ci ildə Beynəlxalq Etnoidman Forumu Bakıda keçiriləcək.

Gənclər və İdman Nazirliyindən Metbuat.az-a verilən məlumata görə, bununla bağlı xəbər Beyəlxalq Etno İdman Federasiyasının prezidenti Bilal Ərdoğan tərəfindən Türkiyənini Antalya şəhərində öz işinə başlamış III Beynəlxalq Etnoidman Forumu çərçivəsində verilib.

Forum zamanı Beyəlxalq Etno İdman Federasiyasının prezidenti Bilal Ərdoğan, Azərbaycan Respublikasının Gənclər və idman naziri Azad Rəhimov, Türkiyənin Gənclər və idman naziri Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Kot-d'İvuar Respublikasının İdman naziri Paulin Claude Danho, Mali Respublikasının Gənclər və idman naziri Arouna Modibo Touré, Pakistan Respublikasının Yerli İcma Koordinasiyası naziri Fehmida Mirza, Fələstin Dövlətinin Ali Məclisinin Gənclər və idman naziri Jibril Rajoub, Samoli Respublikasının Federal Dövlətinin gənclər və idman naziri Khadija Mohamed Diriye, Özbəkistan Respublikasının Bədən Tərbiyəsi və idman naziri Dilmurod Nabiyev, Saxa (Yakutiya) Respublikasının Bədən Tərbiyəsi və idman naziri Innokentiy Grigoriev etno idmanının dünyada daha geniş yayılması və tanıdılmasına dair birgə Bəyanat imzalayıblar .

Forum zamanı çıxış edən Azərbaycan Respublikasının Gənclər və idman naziri Azad Rəhimov 2021-ci ildə IV Beynəlxalq Etnoidman Forumunun Bakıda keçirilməsinə dair qərarın verilməsini ölkəmizin bundan öncəki illərdə bir sıra mühüm idman yarışları və tədbirlərinə uğurla ev sahibliyi etməsinin nəticəsi olduğunu qeyd etdi. Etno idmanının inkişafına dair birgə sənədin imzalanmasını çox önəmli addım adlandıran nazir, bundan sonra milli idman növlərinin daha da inkişafına, digər dövlətlərin bu idman növlərinin tanıdılıb, geniş yayılmasına cəlb olunması və ümumilikdə, birgə əməkdaşlığın əhəmiyyətinə yeni imkanlar açacağını vurğulayıb.

Çıxışı zamanı nazir III Beynəlxalq Etnoidman Forumunun xaqların zəngin və çoxəsrlik mədəni irslərinin, yüz illərlə formalaşmış adət-ənənələrinin və mədəniyyətlərinin, milli idman növlərinin inkişafında, daha da möhkəmlənməsində əhəmiyyətli rol oynayacağını bildirib. Çövkanın 2013-cü ildə UNESCO-nun Qeyri-maddi Mədəni İrsin Reprezentativ Siyahısına salınmasını Azərbaycanın böyük uğuru adlandırıb.

Məlumat üçün bildirək ki, forumda “milli idman və oyunların hökumətlər tərəfindən dəstəklənməsinin əhəmiyyəti”, “dövlət qurumlarının bu sahələrə diqqətinin yönəldilməsi yolları”, “milli idman və oyunlar vasitəsi ilə gənc nəsli gücləndirilməsini təmin etmək və gənclərin vaxtlarının səmərəli keçirməsinə şərait yaratmaq”, “nəsillər və mədəniyyətlər arasında əlaqələrin qurulmasında etnoidmanın rolu”, “milli idman növləri ilə bağlı məlumatların və sənədlərin toplanmasında universitetlərin, federasiyaların və klubların əməkdaşlıqlarının vacibliyi” və sair mövzular müzakirə mərkəzindədir.

