Bel, əzələ ağrılarının DƏRMANI: Axşam yatmazdan əvvəl...

Cücərmiş kartof çox effektli təbii müalicəvi vasitələr hazırlamaq olur.

Metbuat.az xəbər verir ki, yazda kartof cücərir, yaşıllaşır. Bu cür kartofun tərkibində çoxlu miqdarda "salonin" adlı alkaloid toplanır. Salonin zəhərli maddədir, bu səbəbdən cücərmiş və xüsusilə də yaşıl kartofu yemək olmaz. Lakin salonin güclü iltihabəleyhinə və ağrısızlaşdıran təsirlərə malikdir.

Cücərmiş kartof bel, əzələ ağrılarına qarşı çox effektli vasitədir.

1 ovuc kartof cücərtilərinin üzərinə 1 stəkan araq tökün və 1 həftə ərzində sərin qaranlıq yerdə saxlayın. Alınmış məhlulu bədəninizdə arayan yerlərə şəkin və şarfla bağlayın.

Qeyd edəki ki, bunu axşam yatmazdan əvvəl etmək daha yaxşıdır.

