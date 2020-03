Katolik dünyasının ruhani lideri və Vatikanın dövlət başçısı Papa Fransiskin koronavirus xəstələrinə dəstək konfransından sonra özünü pis hiss edib.

Milli.Az xarici KİV-ə istinadən xəbər verir ki, 83 yaşlı Papanın bu gün iştirak edəcəyi tədbirlər ləğv edilib.

Təhməz Təkin

Milli.Az

