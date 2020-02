Xalq artistinin ölümünün təfərrüatı: Axşam nəvəsinin toyu oldu, səhər...

Xalq artisti Ağaxan Salmanlı maşında dünyasını dəyişib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə İlham Əsədov məlumat verib.

O, qeyd edib ki, fevralın 28-də mərhumun nəvəsi Ləman Salmanovanın toy mərasimi olub:

"Hamı orada olub. Deyib-gülmək… Əhvalı da lap əlaymış. Ailəsindən deyilənə görə, gecə narahatçılığı olmayıb. Bu saatlarda da nəvəsigilə qonaq gedirlərmiş. Elə əlində şiniyyat maşında dünyasını dəyişib. Çox pis olduq”.

Qeyd edək ki, Xalq artisti Ağaxan Salmanlı bu saatlarda dünyasını dəyişib.

(qaynarinfo.az)

