ABŞ və "Taliban" hərəkatı arasında sülh razılaşması imzalanıb.

Milli.Az Trend-ə istinadən bildirir ki, razılaşmanı ABŞ-ın Əfqanıstan üzrə xüsusi nümayəndəsi Zalmay Xəlilzad və "Taliban" hərəkatının liderinin müavini, hərəkatın Qətərdəki siyasi ofisinin rəhbəri molla Abdulla Qani Baradar imzalayıblar.

Bildirilir ki, sülh razılaşmasının imzalanması mərasimi Qətərin paytaxtı Dohada keçirilib.

Milli.Az

