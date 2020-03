http://matc.az/news.php?id=18964

"Fənərbağça" yenə xal itirdi

29 Fevral 2020, 23:14FUTBOL

Futbol üzrə Türkiyə Super Liqasında 24-cü turun oyunları keçirilir.



şənbə günü daha üç görüş baş tutub.



Son turda doğma azarkeşləri qarşısında "Qalatasaray"a məğlub olan "Fənərbağça" bu dəfə çətin "Antalyaspor" səfərinə yollanıb. İstanbul təmsilçisi bu oyunda da xal itirib.



"Konyaspor" - "Kasımpaşa" matçlarında qapılara qol vurulmayıb.



"Trabzonspor" isə "Rizəspor"la qarşılaşmada darmadağına imza atıb.



Türkiyə Super Liqası

24-cü tur

28 fevral



Alanyaspor - Beşiktaş 1:2

Qol: J.Fernandes, 37 - B.Yılmaz, 70; 86-pen.



29 fevral



Konyaspor - Kasımpaşa 0:0



Trabzonspor - Rizəspor 5:2

Qol: Da Kosta, 65. Ekuban, 71. Sosa, 77-pen. Nvakaeme, 86. Ndiaye, 90+7 - Melnyak, 36. Şkoda, 90+5-pen.



Antalyaspor - Fənərbağça 2:2

Qol: Amilton, 52. H.Özmert, 57 - Muriqi, 35. Zayç, 90+7.



1 mart



14:30 Dənizlispor - Yeni Malatyaspor

17:00 Ankaragücü - Sivasspor

20:00 Qalatasaray - Gənclərbirliyi



2 mart



21:00 Başakşəhər - Qaziantep

21:00 Kayserispor - Göztəpə

