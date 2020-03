Əməliyyat olunmasaydılar, bu gün belə görünərdilər - FOTO

Cavan və gözəl qalmaq üçün məşhurlar əllərindən gələni edirlər. Ulduzların daha çox üz tutduqları isə estetik əməliyyatlardır. Bəs, əməliyyat olunmasaydılar, bəzi tanınmışlar bu gün necə görünərdilər?

Milli.Az axşam.az-a istinadən bildirir ki, xarici saytlar "FaceApp" proqramı ilə bir neçə məşhurun əməliyyatsız bu gün necə görünə biləcəyi ilə bağlı fotolar yayılıb. Onlar arasında Rene Zelvereq, Pamela Anderson, Melani Qriffilt, Karla Bruni, Meq Rayan və digərləri var.

Həmin fotoları təqdim edirik:

Milli.Az

