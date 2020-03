Rusiyanın paytaxtı Moskvada polis saxta ekstrasenslərdən ibarət cinayətkar qruplaşmanı ifşa edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, qruplaşmanın insanları aldadaraq 2 milyon rubldan çox vəsaiti mənimsəyib.

Əməliyyat zamanı 10 nəfər, o cümlədən qruplaşmanın rəhbəri yaxalanıb.

Bildirilir ki, dələduzlar sosial media vasitəsilə qurbanlarının problemlərini dinləyərək onlara müəyyən məbləğ qarşılığında yardım vəd edirdilər.

Faktla bağlı araşdırma aparılır. / Axar

