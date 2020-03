ABŞ Suriyada Türkiyəyə hava dəstəyi verməyəcək.

Metbuat.az xəbər verir ki, ABŞ-ın Müdafiə naziri Mark Esper belə bəyanatla çıxış edib. Pentaqon rəhbəri bildirib ki, hazırda ABŞ-ın gündəmində belə plan yoxdur.

Qeyd edək ki, İdlibdəki vəziyyətlə əlaqədar Türkiyə ABŞ-dan hava dəstəyi tələb etmişdi.

