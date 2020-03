Avrokubokların finalları bu arenalarda - UEFA açıqladı

UEFA 2022-ci ildəki Avropa Liqası, 2022 və 2023-cü illərdəki UEFA Superkubokunun məkanını açıqlayıb.

Metbuat.az UEFA-nın saytına istinadən xəbər verir ki, Avroliqanın final oyunu 2022-ci ildə Macarıstanın paytaxtı Budapeşt şəhərindəki "Puşkaş Arena"da keçiriləcək.

UEFA Super Kuboku 2022-ci ildə Finlandiyanın paytaxtı Helsinkidəki Olimpiya stadionunda, 2023-cü ildə Rusiyanın Kazan şəhərindəki "Kazan Arena"da təşkil ediləcək.



Bu qərarlar UEFA İcraiyyə Komitəsinin bu gün keçirilən iclasında qəbul edilib.

