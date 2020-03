Bu gün Millətlər Liqasında futbol yığmamızın rəqibləri bilinəcək

Bu gün UEFA Millətlər Liqasında 2020/21 mövsümünün püşkatma mərasimi keçiriləcək.

Metbuat.az xəbər verir ki, tədbir Niderlandın paytaxtı Amsterdamda baş tutacaq.

İkinci dəfə təşkil olunan yarışda Avropanın 55 milli komandası mübarizə aparacaq. İştirakçılar ilk turnirdəki nəticələrinə əsasən dörd – A, B, C və D liqalarına bölünüb. Sonuncu dəstədə 7, digərlərində 16 komanda yer alıb.

Püşk bu komandaları ümumilikdə 14 qrupa böləcək. A, B və C liqalarında dörd komandalı dörd qrup olacaq. D liqasında isə bir qrupda dörd, digərində üç yığma qüvvəsini sınayacaq.

Azərbaycan yığması C liqasında mübarizə aparacaq. Millimiz püşkatma zamanı sonuncu – ən zəiflərin səbətində yer alacaq. Yəni komandamız Ermənistan, Qazaxıstan və Moldova ilə bir qrupa düşməyəcək.

A liqası

1-ci səbət: Portuqaliya, Hollandiya, İngiltərə, İsveçrə

2-ci səbət: Belçika, Fransa, İspaniya, İtaliya

3-cü səbət: Bosniya və Herseqovina, Ukrayna, Danimarka, İsveç

4-cü səbət: Xorvatiya, Polşa, Almaniya, İslandiya

B liqası

1-ci səbət: Rusiya, Avstriya, Uels, Çexiya

2-ci səbət: Şotlandiya, Norveç, Serbiya, Finlandiya

3-cü səbət: Slovakiya, Türkiyə, İrlandiya, Şimali İrlandiya

4-cü səbət: Bolqarıstan, İsrail, Macarıstan, Rumıniya

C liqası

1-ci səbət: Yunanıstan, Albaniya, Monteneqro, Gürcüstan

2-ci səbət: Şimali Makedoniya, Kosovo, Belarus, Kipr

3-cü səbət: Estoniya, Sloveniya, Litva, Lüksemburq

4-cü səbət: Ermənistan, Azərbaycan, Qazaxıstan, Moldova

D liqası

1-ci səbət: Cəbəllütariq, Farer adaları, Latviya, Lixtenşteyn

2-ci səbət: Andorra, Malta, San-Marino

