Dövlət Turizm Agentliyi: Hotellərin çoxunda profilaktik tədbirlər həyata keçirilir

Koronavirusla əlaqədar hotellərin bir çoxu profilaktik tədbirlər həyata keçirirlər.

Bunu Metbuat.az-a Dövlət Turizm Agentliyinin mətbuat katibi Kənan Quluzadə deyib.

Onun sözlərinə görə, profilaktik tədbirlərin həyata keçirilməsi məcburi qaydada deyil:

"Amma bizim aldığımız məlumatlara görə, bir çox hotellər özləri profilaktik tədbirlər həyata keçirirlər. Ümumiyyətlə isə, koronavirusla əlaqədar vahid qərargah yaradılıb. O, bütün müəssisələrə lazımi təlimatlarını verir və məsələni nəzarətdə saxlayır".

