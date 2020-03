Türkiyə Böyük Millət Məclisində AKP və CHP deputatları arasında dava baş verib.

Metbuat.az xəbər verir ki, CHP millət vəkili Engin Özkoç TBMM-də Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğanı ağır sözlərlə təhqir edib.

AKP-çilər isə Özkoçun çıxışına etirazlarını bildiriblər, daha sonra söz davası əlbəyaxa davaya çevrilib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.