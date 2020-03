Oksana Rəsulova “Çukur”da - FOTOLAR

Rəqqasə Oksana Rəsulova Türkiyədə ''Çukur'' serialının çəkildiyi məkanı ziyarət edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, rəqqasə ''Çukur' serialının çəkildiyi Balata gedib. O, həmin məkandan foto yayımlayaraq:

''Sevdiyim serialın ən məşhur yerinə getməyimin səbəbi rəfiqəm Nura Babayevadır. Çəkiliş yox idi, ona görə də satıcılar öz masalarından sərbəst istifadə edirdilər. Nura videoda deyir ki, ehtiyatlı ol. Amma orada olsaydız bu sözün önəmini çox gözəl anlayardız. Sanki başqa bir dünya idi. Amma sehirli və maraqlı'',- sözlərini qeyd edib. / Ölkə.az

