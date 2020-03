Dünyada koronavirusun geniş yayıldığı ölkələrdə internet səhifələrinə giriş rekord sayda artıb.

Metbuat.az xarici KİV-lərə istinadən xəbər verir ki, insanların əksəriyyəti virusdan ehtiyat etdikləri üçün vaxtlarını evdə keçirir. Buna görə də insanlar internet oyunlarına və saytlarına girməyə daha çox maraq göstərir. Araşdırmalar göstərir ki, son günlər erotik saytlara giriş digər növ saytlara nisbətən daha çoxdur.

Qeyd edək ki, dünya miqyasında 1000 min insan koronavirusa yoluxub.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.