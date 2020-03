Neftçalanın yeni icra başçısından İLK ADDIM - FOTO

Bu gün Neftçala rayon İcra Hakimiyyətinin başçısı Mirhəsən Seyidov və icra aparatı işçiləri, yerli icra nümayəndələri, bələdiyyə sədrləri şəhid analarının ziyarətində olub, hədiyyələr təqdim edərək bayramlarını təbrik ediblər.

Metbuat.az istinadən xəbər verir ki, Şəhid ailələri ilə görüş zamanı sakinlərlə fərdi söhbət aparılaraq, onları narahat edən məsələlər dinlənilib, aidiyyəti üzrə problemin həllinə dair göstərişlər verilmiş və araşdırılması üçün qeydlər aparılmışdır.

Mirhəsən Seyidov 8 Mart Beynəlxalq Qadınlar günü münasibəti ilə Neftçala rayonunun ən yaşlı xanımı olan 123 yaşlı Sona Səmədovanı da ziyarət edib.

