Türkiyə ağ örpəyə büründü - FOTOLAR

İstanbul başda olmaqla Türkiyənin əksər ərazilərində qar yağıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, İstanbul başda olmaqla Ankara, Bolu, Düzcə və digər şəhərdə yağan güclü qar gözəl mənzərələr yaradıb.

Bolu şəhər mərkəzindən 13 kilometr məsafədə yerləşən Gölcük Təbiət Parkı son üç gündə fasilələrlə yağan qarın qalınlığı yarım metri ötüb. Bütün çətin hava və yol şəraitinə baxmayaraq, parka gələn təbiət həvəskarları qarla örtülmüş cığırlarla gəzərək xatirə fotoları çəkdirib.

Türkiyədən qar mənzərəli fotoları təqdim edirik:

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.