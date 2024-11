Qəzzada İsrail əsgərləri itkilər verdi

HƏMAS-ın hərbi qanadı İzzəddin əl-Qəssam Briqadaları Qəzza zolağının şimal-qərbindəki Tevam bölgəsində 10 nəfərlik İsrail hərbi birləşməsinə hücum edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə İzzəddin əl-Qəssam Briqadaları açıqlama verib. Məlumata görə, hərbçilər raketlə hədəfə alınıb. Hücumun İsrail əsgərlərinin itkisinə səbəb olduğu bildirilib. İsrail ordusu hələlik hadisə ilə bağlı açıqlama verməyib.

Qeyd edək ki, İzzəddin əl-Qəssam Briqadaları ötən il Məscidül-Əqsa başda olmaqla fələstinlilərə və müqəddəs dəyərlərə qarşı davamlı pozuntulara cavab vermək səbəbi ilə İsrailə hərtərəfli hücuma keçib. İsrailin cavab əməliyyatları nəticəsində Qəzzada 44 mindən çox insan həlak olub.

