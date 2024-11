Ronaldo 2 qol vurdu, “Əl-Nassr” qalib gəldi

Asiya Çempionlar Liqasının 5-ci həftəsinin oyununda “Əl-Nassr” səfərdə “Əl-Qarrafa”nın qonağı olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, Əl-Beyt stadionunda keçirilən oyunda qonaq komanda 3:1 hesabı ilə qalib gəlib.

“Əl-Nassr”in qollarını 46-cı və 64-cü dəqiqələrdə Kriştiano Ronaldo və 58-ci dəqiqədə Ancelino vurub. Matçda iki dəfə rəqib qapısına yol tapan Ronaldo karyerasındakı qollarının sayını 913-ə çatdırıb.

Qeyd edək ki, bu nəticə ilə “Əl-Nassr” Asiya Çempionlar Liqasında 4-cü qələbəsini qazanaraq 13 xalla qrupda 2-ci pilləyə yüksəlib. Ronaldonun klubu növbəti turda “Al-Sədd” ilə qarşılaşacaq.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.