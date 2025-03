​"Barselona"dan Neymar transferi ilə bağlı açıqlama

"Barselona"nın idman direktoru Deko braziliyalı ulduz Neymarın kluba qayıtmaq istədiyi barədə xəbərlərə reaksiya verib.

Metbuat.az xəbər verir ki, Deko Neymarın istedadına və karyerasına hörmət etdiyini bildirib. Onun sözlərinə görə, Neymarın “Barselona”ya qayıtması hələlik mümkün olmayacaq. Deko, “Neymar buradan keçdi, o, vacib oyunçu idi. O, böyük uğur qazandı. Amma bəzən bu hekayələr təkrarlanmır. Ola bilər ki, bir gün, amma indi "Barselona"nın Neymar haqqında düşünməsinin vaxtı deyil” - deyə bildirib.

Qeyd edək ki, “Santos” klubunda çıxış edən Neymarın “Barselona”ya qayıtmaq istədiyi barədə xəbərlər dərc edilib. İddia edilib ki, "Barselona" braziliyalı ulduzun mövsümün ikinci yarısında azı 15 qol vuraraq özünü sübut edəcəyi təqdirdə onun transferini nəzərdən keçirəcək.

