Heydər Əliyev Fondunun vitse-prezidenti Leyla Əliyeva və Bakı Media Mərkəzinin rəhbəri Arzu Əliyeva Azərbaycan Memarlar İttifaqını ziyarət ediblər.

Metbuat.az xəbər verir ki, Leyla Əliyeva bu barədə "Instagram" hesabında paylaşım edib.

Həmin paylaşımı təqdim edirik:

