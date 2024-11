Azərbaycanın idmançıları Qazaxıstanın Türkistan vilayətində keçirilən qazax güləşi üzrə böyüklər arasında Dünya Kubokunda iki bürünc medal qazanıblar.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Gənclər və İdman Nazirliyinin mətbuat xidməti məlumat yayıb.

Təmsilçilərimizdən Elşən Dünyamalıyev (55 kq) və Adil Adilzadə (82 kq) fəxri kürsünün üçüncü pilləsinə qalxıb.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.